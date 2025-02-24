Канело: «Готов к реваншу с Биволом. Будем обсуждать»
Канело заявил о готовности к реваншу с Дмитрием Биволом.
«Реванш интересен, будем его обсуждать. Я готов», – заявил чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес.
Напомним, Канело проиграл Биволу в мае 2022-го. Поединок прошел в полутяжелом весе и закончился единогласным решением в пользу россиянина (трижды 115-113).
22 февраля Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом дивизионе, победив Артура Бетербиева решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).
Канело – о реванше с Биволом: «Почему нет? Я бы очень хотел провести этот бой»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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