Канело: «Готов к реваншу с Биволом. Будем обсуждать»

Канело заявил о готовности к реваншу с Дмитрием Биволом.

«Реванш интересен, будем его обсуждать. Я готов», – заявил чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес .

Напомним, Канело проиграл Биволу в мае 2022-го. Поединок прошел в полутяжелом весе и закончился единогласным решением в пользу россиянина (трижды 115-113).

22 февраля Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом дивизионе, победив Артура Бетербиева решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Канело – о реванше с Биволом: «Почему нет? Я бы очень хотел провести этот бой»

Тренер Бивола отреагировал на слова Канело: «Если ты считаешь себя лучшим, выходи на реванш»