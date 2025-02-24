Дмитрий Сычев: «Побывал на Байкале, в Хакасии, на Камчатке, на Алтае и Кавказе – потрясающие места! Точно не уступают ни Европе, ни Мальдивам, ни Карибам. Нужно ценить то, что у нас есть»
Дмитрий Сычев высказался о путешествиях по России.
«Давно не был в Европе. Если честно, даже не тянет. У нас столько красивых мест в России! Поэтому особого желания куда-то ехать нет. Максимум на серфинг.
За последнее время удалось побывать на Байкале, в Хакасии, на Камчатке, на Алтае и Кавказе – потрясающие места! Они точно не уступают ни Европе, ни Мальдивам, ни Карибам. Это сто процентов. Нужно ценить то, что у нас есть, и любить свою страну.
Камчатка для меня вообще место силы. Ездил туда в любое время года. Если встанет выбор, куда поехать, то выберу Камчатку. Там и люди добрые, и природа особенная. И в России таких мест много», – сказал бывший нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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