«МЮ» оценивает экономию от отмены бесплатных обедов для сотрудников на «Олд Траффорд» в 1 млн фунтов в год. Обсуждается сокращение финансирования благотворительного фонда
Ранее сообщалось, что владелец миноритарного пакета акций «Юнайтед» Джим Рэтклифф собирается закрыть столовую для персонала на клубном стадионе. Это должно произойти к концу этой недели. Бесплатные обеды планируется заменить фруктами.
По информации журналиста Роба Харриса, «Манчестер Юнайтед» оценивает экономию от отмены бесплатных обедов для сотрудников на «Олд Траффорд» в 1 млн фунтов в год.
При этом пожертвование «Юнайтед» для Ассоциации болельщиков с ограниченными возможностями остается неизменным – 40 тысяч фунтов в год.
Кроме того, клуб ведет переговоры о сокращении финансирования благотворительного фонда Manchester United Foundation.
В «МЮ» при Рэтклиффе экономят на канцтоварах и крепеже: сотрудники пересчитывают коробки с шурупами, чтобы не заказать лишних. Порции в столовой стали меньше, добавки не дают
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