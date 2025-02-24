«МЮ» оценивает экономию от отмены бесплатных обедов для сотрудников на «Олд Траффорд» в 1 млн фунтов в год. Обсуждается сокращение финансирования благотворительного фонда

«МЮ» сэкономит 1 млн фунтов, отменив бесплатные обеды для сотрудников.

Ранее сообщалось , что владелец миноритарного пакета акций «Юнайтед» Джим Рэтклифф собирается закрыть столовую для персонала на клубном стадионе. Это должно произойти к концу этой недели. Бесплатные обеды планируется заменить фруктами.

По информации журналиста Роба Харриса, «Манчестер Юнайтед » оценивает экономию от отмены бесплатных обедов для сотрудников на «Олд Траффорд» в 1 млн фунтов в год.

При этом пожертвование «Юнайтед» для Ассоциации болельщиков с ограниченными возможностями остается неизменным – 40 тысяч фунтов в год.

Кроме того, клуб ведет переговоры о сокращении финансирования благотворительного фонда Manchester United Foundation.

В «МЮ» при Рэтклиффе экономят на канцтоварах и крепеже: сотрудники пересчитывают коробки с шурупами, чтобы не заказать лишних. Порции в столовой стали меньше, добавки не дают