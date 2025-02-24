  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» оценивает экономию от отмены бесплатных обедов для сотрудников на «Олд Траффорд» в 1 млн фунтов в год. Обсуждается сокращение финансирования благотворительного фонда
93

«МЮ» оценивает экономию от отмены бесплатных обедов для сотрудников на «Олд Траффорд» в 1 млн фунтов в год. Обсуждается сокращение финансирования благотворительного фонда

«МЮ» сэкономит 1 млн фунтов, отменив бесплатные обеды для сотрудников.

Ранее сообщалось, что владелец миноритарного пакета акций «Юнайтед» Джим Рэтклифф собирается закрыть столовую для персонала на клубном стадионе. Это должно произойти к концу этой недели. Бесплатные обеды планируется заменить фруктами. 

По информации журналиста Роба Харриса, «Манчестер Юнайтед» оценивает экономию от отмены бесплатных обедов для сотрудников на «Олд Траффорд» в 1 млн фунтов в год.

При этом пожертвование «Юнайтед» для Ассоциации болельщиков с ограниченными возможностями остается неизменным – 40 тысяч фунтов в год.

Кроме того, клуб ведет переговоры о сокращении финансирования благотворительного фонда Manchester United Foundation.

В «МЮ» при Рэтклиффе экономят на канцтоварах и крепеже: сотрудники пересчитывают коробки с шурупами, чтобы не заказать лишних. Порции в столовой стали меньше, добавки не дают

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер журналиста Роба Харриса
Джим Рэтклифф
деньги
logoпремьер-лига Англия
еда
Питание
logoМанчестер Юнайтед
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» закроет столовую для сотрудников на «Олд Траффорд». Бесплатные обеды заменят фруктами
230сегодня, 12:08
В «МЮ» при Рэтклиффе экономят на канцтоварах и крепеже: сотрудники пересчитывают коробки с шурупами, чтобы не заказать лишних. Порции в столовой стали меньше, добавки не дают
16020 февраля, 13:41
Ineos владельца «МЮ» Рэтклиффа прекратит спонсировать «Тоттенхэм». Ведутся переговоры о досрочном завершении сотрудничества
619 февраля, 19:49
Главные новости
Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны». Клуб назвал это расизмом и обратится в суд, ФИФА и УЕФА: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны»
1333 минуты назад
«Моуринью знаменит своим нытьем – пусть продолжает. Винчич отработал хуже турецких судей, у него дрожали руки и ноги». Тренер «Галатасарая» Бурук о 0:0 с «Фенербахче»
15сегодня, 21:33
Каррагер о реакции Фердинанда на его слова про Салаха и сборную Египта: «Клоун, я этого не говорил. Хватит играть на публику, как ты всегда это делаешь»
12сегодня, 21:32
Моуринью после 0:0 с «Галатасараем»: «Отличный матч благодаря судье Винчичу. Если турецкие арбитры критически оценят себя, и цирк не продолжится, концовка сезона будет захватывающей»
8сегодня, 20:59
Фердинанд о словах Каррагера про Салаха и сборную Египта: «Безграмотное суждение. Кубок Африки нельзя обесценивать, его статус должен быть на уровне Евро или Кубка Америки»
50сегодня, 20:29
Тебас о судействе в Ла Лиге: «Мы не знаем, когда ВАР используется, а когда нет – если что-то не работает, нужны перемены. Споры вредят турниру, «Реал» распространяет конспирологию»
14сегодня, 20:05
Анчелотти недоволен игрой Гюлера в обороне. Хавбек «Реала» 5 матчей провел на скамейке запасных
26сегодня, 20:04
Тренеры «МЮ» теряют терпение из-за безголевой серии Хейлунда. Форвард не забивает 16 матчей (MEN)
71сегодня, 19:48
Каррагер заявил, что Салах с Египтом «не участвует в крупных турнирах». Ему ответил экс-игрок сборной Аль-Мухаммади: «Джейми никогда не выигрывал крупные турниры. Горжусь победами на Кубке Африки»
10сегодня, 19:46
Златан Ибрагимович: «Милан» – самый знаменитый клуб Италии. Мы представляем итальянский футбол во всем мире, о нас говорят, значит, мы делаем что-то великое»
51сегодня, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Севилья» и «Мальорка» сыграли вничью
29445 минут назад
«Рома» не проигрывает в Серии А с декабря – 7 побед и 3 ничьи. Команда при Раньери поднялась с 12-го места на 9-е
553 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» забила 4 гола «Монце»
121сегодня, 21:36
Шомуродов забил за «Рому» в Серии А впервые с августа. У Эльдора гол и ассист в матче с «Монцей»
6сегодня, 21:14
Энрике о еврокубках: «Придет время, когда российские клубы вновь будут там играть. Просто надо быть терпеливым и работать»
10сегодня, 20:31
«Лестер» уволил Доусона и Алкока из штаба ван Нистелроя. Клуб идет 19-м в АПЛ
8сегодня, 20:21
Глушенков о мечте: «Чемпионство, нужно закрыть гештальт. Было бы неплохо взять Кубок и Первую лигу – потом и Медиалигу можно»
21сегодня, 19:27
Мерсон об «МЮ»: «Аморим – главная проблема, его схемы не работают. Топ-тренеры умеют адаптироваться, строят игру из возможностей команды, а не своих предпочтений»
20сегодня, 19:03
Полицейского и фаната «Арсенала» уволили и на 3 года забанили на матчах АПЛ. Он кинул файер в толпу в Мюнхене и скандировал кричалки про крушение вертолета владельца «Лестера»
10сегодня, 18:49
Колыванов о «Динамо»: «Составит конкуренцию «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару». Там много молодежи, которая показывает симпатичный футбол»
6сегодня, 18:13