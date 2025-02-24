Канада ввела санкции против фонда имени Ахмата Кадырова – партнера «Ахмата»

Партнер «Ахмата» попал под санкции Канады.

Сегодня канадское правительство расширило санкционные списки в отношении России, внеся туда 33 физических и 44 юридических лица. В число юрлиц, попавших под ограничения, вошел фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, являющийся партнером «Ахмата», сообщает ТАСС.

Грозненский клуб занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков в 18 турах.