Канада ввела санкции против фонда имени Ахмата Кадырова – партнера «Ахмата»
Партнер «Ахмата» попал под санкции Канады.
Сегодня канадское правительство расширило санкционные списки в отношении России, внеся туда 33 физических и 44 юридических лица. В число юрлиц, попавших под ограничения, вошел фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, являющийся партнером «Ахмата», сообщает ТАСС.
Грозненский клуб занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков в 18 турах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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