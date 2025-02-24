«МЮ» объявил о сокращении еще 150-200 сотрудников. Летом клуб уволил 250 человек
«Манчестер Юнайтед» объявил о новых сокращениях работников.
Клуб сообщил, что сократит около 150-200 рабочих мест после проведения консультаций с сотрудниками.
Решение «МЮ» связано с планами по преобразованию корпоративной структуры клуба в рамках мер по повышению финансовой устойчивости клуба и операционной эффективности. С помощью реформ предполагается вернуть прибыльность клуба после 5 лет убытков начиная с 2019 года.
Напомним, прошлым летом клуб уже сократил 250 работников.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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