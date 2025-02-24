«МЮ» объявил о сокращении еще 150-200 сотрудников. Летом клуб уволил 250 человек

«Манчестер Юнайтед» объявил о новых сокращениях работников.

Клуб сообщил, что сократит около 150-200 рабочих мест после проведения консультаций с сотрудниками.

Решение «МЮ » связано с планами по преобразованию корпоративной структуры клуба в рамках мер по повышению финансовой устойчивости клуба и операционной эффективности. С помощью реформ предполагается вернуть прибыльность клуба после 5 лет убытков начиная с 2019 года.

Напомним, прошлым летом клуб уже сократил 250 работников.