Флик признан тренером месяца в Ла Лиге третий раз за сезон. У «Барсы» 4 победы в 4 матчах февраля

Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.

Главный тренер «Барселоны» стал обладателем награды по итогам февраля – немецкий специалист признан тренером месяца в Ла Лиге в 3-й раз за сезон. На приз также претендовали Пепе Бордалас («Хетафе ») и Карлос Корберан («Валенсия »).

В феврале «Барселона » под руководством Флика выиграла 4 из 4 матчей Ла Лиги с общим счетом 8:1. Команда лидирует в чемпионате, набрав 53 очка за 25 туров.