Флик признан тренером месяца в Ла Лиге третий раз за сезон. У «Барсы» 4 победы в 4 матчах февраля
Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.
Главный тренер «Барселоны» стал обладателем награды по итогам февраля – немецкий специалист признан тренером месяца в Ла Лиге в 3-й раз за сезон. На приз также претендовали Пепе Бордалас («Хетафе») и Карлос Корберан («Валенсия»).
В феврале «Барселона» под руководством Флика выиграла 4 из 4 матчей Ла Лиги с общим счетом 8:1. Команда лидирует в чемпионате, набрав 53 очка за 25 туров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
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