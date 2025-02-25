НБА. «Индиана» примет «Денвер», «Оклахома» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Индиана » примет «Денвер », «Оклахома» в 3-й раз в феврале сыграет с «Миннесотой», счет сезонной серии – 2-1 в пользу «Тандер». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.