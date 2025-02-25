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НБА. «Индиана» примет «Денвер», «Оклахома» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Индиана» примет «Денвер», «Оклахома» в 3-й раз в феврале сыграет с «Миннесотой», счет сезонной серии – 2-1 в пользу «Тандер».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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