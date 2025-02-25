«Рома» не проигрывает в Серии А с декабря – 7 побед и 3 ничьи. Команда при Раньери поднялась с 12-го места на 9-е
«Рома» два месяца не проигрывает в Серии А.
Сегодня команда Клаудио Раньери разгромила «Монцу» (4:0) в матче 26-го тура.
Последний раз римляне проигрывали 15 декабря в матче с «Комо» (0:2). С тех пор «Рома» одержала в чемпионате Италии 7 побед и трижды сыграла вничью.
Раньери возглавил «Рому» в ноябре 2024 года – тогда команда шла 12-й в Серии А. Сейчас римляне занимают 9-ю строчку в таблице, набрав 40 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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