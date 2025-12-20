Невилл о прямой красной Симонса: «Если бы так сфолил ван Дейк, это могло бы закончиться переломом. Никто из игроков «Тоттенхэма» не жаловался»
Гари Невилл отреагировал на удаление Симонса.
Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл высказался о прямой красной карточке хавбека «Тоттенхэма» Хави Симонса за наступ на голень защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче АПЛ (0:1, второй тайм).
«Вирджил ван Дейк имеет рост шесть футов четыре дюйма (195 см) и весит 15 стоунов (95 кг – Спортс’‘). Если бы все произошло наоборот, это могло бы закончиться переломом ноги.
Томас Франк возмущается по этому поводу, но ни один из игроков «Тоттенхэма» не жалуется. Те, кто видел эпизод, лишь спрашивают: «Что ты делаешь?» – сказал Невилл.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
