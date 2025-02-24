53

Канада ввела санкции против Елены Вяльбе

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе попала под санкции Канады.

На сайте канадского правительства опубликован список физических лиц, в отношении которых сегодня введены санкции.

Вяльбе также является 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

Наши возвращаются в мировой спорт: вслед за пловцами переобулись гимнасты. Ждем Вяльбе?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт правительства Канады
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
лыжные гонки
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
«Будем еще больше расширять географию и количество видов, где наши допущены». Дегтярев назвал международные старты, на которых в 2025 году выступят россияне
9сегодня, 14:14
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартовал в ноябре, ЧР пройдет в марте
34сегодня, 14:07
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: ЧМ пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта
69сегодня, 14:07
Коростелева о результатах сына: «Развитие есть, идем вперед. Положительная динамика – это всегда хорошо»
сегодня, 12:13
Ииво Нисканен пропустит скиатлон на чемпионате мира в Тронхейме из-за болезни
23сегодня, 10:26
Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
36сегодня, 06:09
Шиффрин о 100 победах на Кубке мира: «Считаю, что добилась чего-то грандиозного»
3вчера, 19:55
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Монне – 2-й, Парис – 3-й
вчера, 19:29
Легков допустил, что пригласит Нортуга на свою гонку в Россию: «Петтер всегда отличался тем, что ни на кого не обращал внимания. Может, в 2026-м он с удовольствием приедет»
4вчера, 19:19
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира в карьере
15вчера, 13:03
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
вчера, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32