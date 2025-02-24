Канада ввела санкции против Елены Вяльбе
Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе попала под санкции Канады.
На сайте канадского правительства опубликован список физических лиц, в отношении которых сегодня введены санкции.
Вяльбе также является 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет Федерацию лыжных гонок России.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт правительства Канады
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