Канада ввела санкции против Елены Вяльбе

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе попала под санкции Канады.

На сайте канадского правительства опубликован список физических лиц, в отношении которых сегодня введены санкции.

Вяльбе также является 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

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