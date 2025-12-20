Фанаты «Саутгемптона» кричали Лэмпарду, что он «дерьмовый Джеррард» – тренер «Ковентри» показал им большой палец, что привело к стычке. Экс-хавбек «Челси» позже извинился

Лэмпард спровоцировал потасовку между «Ковентри» и «Саутгемптоном».

Главный тренер «Ковентри » Фрэнк Лэмпард извинился за свои действия после матча Чемпионшипа с «Саутгемптоном » (1:1).

Болельщики хозяев после финального свистка начали скандировать в адрес экс-хавбека «Челси », что он «дерьмовый Стивен Джеррард ».

В ответ англичанин, находясь на поле, показал большой палец в сторону трибуны фанатов «Саутгемптона». Жест разозлил игрока «святых» Лео Сиензу, который вступил с Лэмпардом в словесную перепалку на поле, что спровоцировало столкновение с участием десятков игроков и представителей штабов обеих команд.

Потасовка длилась почти 30 секунд: футболисты и сотрудники клубов толкали друг друга и падали на газон, прежде чем Лэмпард покинул зону конфликта и направился к сектору гостевых болельщиков, чтобы поаплодировать им.

«У меня никаких проблем с этим, все нормально. Я понимаю, когда игрок защищает болельщиков. Но сейчас есть этот феномен, когда фанаты могут говорить тебе что угодно последние десять минут у бровки, а тебе при этом нельзя выйти на поле, когда эмоции зашкаливают.

Сейчас, с открытым сердцем, я чувствую себя спокойнее. Я извиняюсь за свои выражения, и, возможно, та трибуна извинится за свои. Я полностью закрыл для себя этот эпизод: да, было жарко, но иногда ты проводишь 99 минут в напряжении, держишься изо всех сил, видишь, как игроки выкладываются, и я проживаю это вместе с ними.

Я вышел на поле – это мое право. Я могу потом все осмыслить, но, как я уже сказал, болельщики могут говорить одно, а мы – те, кто находится на арене и борется за результат. И мы добыли одно очко», – сказал Лэмпард интервью Sky Sports.