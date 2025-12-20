Хомуха не верит в обмен Дивеева на Гонду: «Неравноценно, Игорь – системообразующий игрок для ЦСКА. Лусиано не нападающий, а полузащитник по всем качествам, армейцам нужен другой форвард»
Хомуха про обмен Дивеева на Гонду: неравноценно, Игорь – системообразующий игрок.
Дмитрий Хомуха не верит в обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
– Маловероятно, что такой обмен произойдет. Считаю, что переход Дивеева в «Зенит», а Гонду в ЦСКА будет неравноценным. Игорь является системообразующим игроком ЦСКА. От него многое зависит в обороне армейцев.
– Вы считаете Гонду качественным нападающим?
– Он не является нападающим. По всем качествам Гонду – полузащитник. Да, Лусиано – мастеровитый игрок, но ЦСКА нужен другой нападающий, – сказал бывший тренер молодежной команды армейцев.
Опубликовал: Александр Суряев
