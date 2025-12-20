  • Спортс
  Хомуха не верит в обмен Дивеева на Гонду: «Неравноценно, Игорь – системообразующий игрок для ЦСКА. Лусиано не нападающий, а полузащитник по всем качествам, армейцам нужен другой форвард»
0

Хомуха не верит в обмен Дивеева на Гонду: «Неравноценно, Игорь – системообразующий игрок для ЦСКА. Лусиано не нападающий, а полузащитник по всем качествам, армейцам нужен другой форвард»

Хомуха про обмен Дивеева на Гонду: неравноценно, Игорь – системообразующий игрок.

Дмитрий Хомуха не верит в обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

– Маловероятно, что такой обмен произойдет. Считаю, что переход Дивеева в «Зенит», а Гонду в ЦСКА будет неравноценным. Игорь является системообразующим игроком ЦСКА. От него многое зависит в обороне армейцев.

– Вы считаете Гонду качественным нападающим?

– Он не является нападающим. По всем качествам Гонду – полузащитник. Да, Лусиано – мастеровитый игрок, но ЦСКА нужен другой нападающий, – сказал бывший тренер молодежной команды армейцев.

Обмен Дивеева на Гонду – что задумали «Зенит» и ЦСКА?

logoЛусиано Гонду
logoЗенит
logoИгорь Дивеев
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Хомуха
logoЦСКА
