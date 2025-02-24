Евросоюз ввел санкции против Карякина и Нагорного

Шахматист Сергей Карякин и гимнаст Никита Нагорный попали под санкции ЕС.

Сегодня Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России.

В него включены участник матча за звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный .