Евросоюз ввел санкции против Карякина и Нагорного
Шахматист Сергей Карякин и гимнаст Никита Нагорный попали под санкции ЕС.
Сегодня Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России.
В него включены участник матча за звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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