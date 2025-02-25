Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны». Клуб назвал это расизмом и обратится в суд, ФИФА и УЕФА: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны»
Команды сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.
После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая».
«Мне следует поблагодарить судью. В той ситуации, о которой я говорил, на скамейке соперника все прыгали как обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, Юсуф Акчичек получил бы карточку на 1-й минуте, а на 5-й мне пришлось бы его заменить», – сказал главный тренер «Фенербахче».
«Галатасарай» выпустил заявление, в котором назвал слова Моуринью неуважением к турецкому народу.
«С самого начала работы в Турции главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью постоянно выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания перешли от аморальных комментариев к попросту бесчеловечной риторике.
Мы официально заявляем о своем намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА. Более того, мы будем неукоснительно придерживаться позиции, занятой «Фенербахче» – организацией, заявляющей о поддержке «образцовых моральных ценностей», – в ответ на предосудительное поведение их тренера», – говорится в заявлении клуба.
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