Экитике забил 5 голов в 3 последних матчах АПЛ и в списке бомбардиров уступает лишь Холанду, Семеньо и Тиаго

Экитике забил в третьем туре АПЛ подряд.

Юго Экитике отметился пятью голами в трех последних матчах АПЛ .

Сегодня форвард «Ливерпуля » поразил ворота «Тоттенхэма » на 66-й минуте. 13 декабря он сделал дубль в игре с «Брайтоном», 6-го – с «Лидсом».

Всего у француза 8 голов в 16 матчах в чемпионате Англии. В списке бомбардиров он уступает только Эрлингу Холанду (23), Игору Тиаго (11) и Энтойну Семеньо (11).