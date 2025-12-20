Экитике забил 5 голов в 3 последних матчах АПЛ и в списке бомбардиров уступает лишь Холанду, Семеньо и Тиаго
Экитике забил в третьем туре АПЛ подряд.
Юго Экитике отметился пятью голами в трех последних матчах АПЛ.
Сегодня форвард «Ливерпуля» поразил ворота «Тоттенхэма» на 66-й минуте. 13 декабря он сделал дубль в игре с «Брайтоном», 6-го – с «Лидсом».
Всего у француза 8 голов в 16 матчах в чемпионате Англии. В списке бомбардиров он уступает только Эрлингу Холанду (23), Игору Тиаго (11) и Энтойну Семеньо (11).
Опубликовал: Александр Суряев
