Экитике забил 5 голов в 3 последних матчах АПЛ и в списке бомбардиров уступает лишь Холанду, Семеньо и Тиаго

Экитике забил в третьем туре АПЛ подряд.

Юго Экитике отметился пятью голами в трех последних матчах АПЛ.

Сегодня форвард «Ливерпуля» поразил ворота «Тоттенхэма» на 66-й минуте. 13 декабря он сделал дубль в игре с «Брайтоном», 6-го – с «Лидсом».

Всего у француза 8 голов в 16 матчах в чемпионате Англии. В списке бомбардиров он уступает только Эрлингу Холанду (23), Игору Тиаго (11) и Энтойну Семеньо (11).

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...36434 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
