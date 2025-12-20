  • Спортс
  Кафанов о 4 сэйвах Сафонова: «Достижение для России. Пройдет не одно десятилетие, а болельщики во всем мире будут вспоминать, что русский парень сотворил чудо»
Кафанов о 4 сэйвах Сафонова: «Достижение для России. Пройдет не одно десятилетие, а болельщики во всем мире будут вспоминать, что русский парень сотворил чудо»

Кафанов о 4 сэйвах Сафонова с пенальти: большое достижение для нашей страны.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил значение четырех сэйвов Матвея Сафонова, сделанных во время серии пенальти за «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). 

«Мы все с нетерпением ждем скорейшего восстановления и возвращения в строй Матвея! Думаю, что он сам еще не осознал, что сделал в финале Межконтинентального кубка.

39 лет назад, в 1986 году, в финальном матче Кубка европейских чемпионов «Стяуа» – «Барселона» в послематчевой серии голкипер румынской команды Хельмут Дукадам отразил четыре пенальти. К сожалению, его уже нет в живых, но все до сих пор помнят о нем и этой игре.

Думаю, пройдет не одно десятилетие, в течение которых специалисты и болельщики во всем мире будут вспоминать и говорить, что в матче Межконтинентального кубка между французской и бразильской командами русский парень сотворил чудо и выиграл тот финал. Еще раз хочу подчеркнуть, что это большое достижение для отечественной вратарской школы и для всей нашей страны», – сказал Кафанов. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...36023 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
