Бензема о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Каждый говорит, что хочет. Для меня лучший Роналдо из Бразилии»
Карим Бензема рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.
Ранее Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим игроком в истории футбола.
«Каждый говорит, что хочет. Если он считает себя лучшим в истории... Для меня, например, лучшим является Роналдо из Бразилии.
Я не люблю проводить сравнения между игроками, я думаю, что у каждого из них своя история, и у него она своя, он [Криштиану] очень хорош», – сказал нападающий «Аль-Иттихада» в интервью TNT Sports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости