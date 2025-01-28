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Тхэквондист Храмцов: «Считаю, что президент – это наш лидер, и говорить что-то плохо про своего лидера – это предавать в первую очередь себя»

Тхэквондист Храмцов предположил, что его не пустили на ОИ из-за поддержки Путина.

Олимпийский чемпион Токио-2020 Максим Храмцов квалифицировался на Игры-2024 в Париже, но не получил допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

– Когда я прилетел в Болгарию на европейский квалификационный турнир, наша федерация и наш менеджер сказали, что в последнюю неделю просто была война – МОК очень много делал для того, чтобы именно меня не пустить на этот отбор. Они писали заявление и в Болгарскую федерацию тхэквондо, и в Министерство спорта, и везде-везде, что едет россиянин, которого нельзя допускать, но, слава Богу, наша федерация решила этот вопрос и меня пустили.

Я выступил, отобрался на Олимпийские игры. После всех этих ситуаций, конечно, мотивации выступать на международном уровне под нейтральным статусом больше нет.

Я понимаю, что Всемирная федерация все-таки уважает нас, делает для нас все возможное. Уверен, Россия свое еще покажет – мы выступим на международном уровне и покажем всем, что мы были, есть и будем номер один.

– То есть получается, что у Олимпийского комитета фактически были претензии не к нашей федерации, а почему-то к конкретным людям?

– Конечно. Мы же олимпийские чемпионы, мы уважаем и поддерживаем нашего президента. И я открыто им это говорил. У нас с ними был диалог по видеосвязи перед тем, как нас не допустили на чемпионат мира в Баку. Они говорили: «Вот у тебя есть фотография с Путиным. Поддерживаешь ли ты его?». Я сказал: «Конечно, я его поддерживаю. Это мой президент, я им горжусь и поддержу любое его решение. Это моя обязанность, и я считаю это правильным».

Возможно, именно это было причиной моего отстранения, но я не стал лукавить, не стал обманывать, потому что для меня это важно. Я считаю, что президент – это наш лидер и говорить что-то плохо про своего лидера – это предавать в первую очередь себя, – сказал Храмцов.

«Как можно лишать мечты из-за цвета паспорта?» Его не пустили в Париж

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт день за днем
Максим Храмцов
logoВладимир Путин
logoМОК
logoсборная России
logoОлимпиада-2024
тхэквондо
Политика
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo)
отстранение и возвращение России
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