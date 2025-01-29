Шестеркин пропустил 9 шайб в двух подряд проигранных матчах. Вратарь «Рейнджерс» отразил 22 из 26 бросков «Каролины»

Игорь Шестеркин пропустил 9 шайб в двух подряд проигранных матчах.

«Рейнджерс » уступили «Каролине» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Российский вратарь отразил 22 из 26 бросков. В предыдущем матче с «Колорадо » (4:5) он парировал 17 из 22 бросков.

Всего в текущем сезоне Шестеркин провел 36 матчей – 17 побед, 90,9% сэйвов и коэффициент надежности 2,83.