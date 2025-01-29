Шестеркин пропустил 9 шайб в двух подряд проигранных матчах. Вратарь «Рейнджерс» отразил 22 из 26 бросков «Каролины»
Игорь Шестеркин пропустил 9 шайб в двух подряд проигранных матчах.
«Рейнджерс» уступили «Каролине» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь отразил 22 из 26 бросков. В предыдущем матче с «Колорадо» (4:5) он парировал 17 из 22 бросков.
Всего в текущем сезоне Шестеркин провел 36 матчей – 17 побед, 90,9% сэйвов и коэффициент надежности 2,83.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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