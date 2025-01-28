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  • Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
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Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

Александр Кокорин рассказал, когда упал уровень чемпионата России по футболу.

33-летний нападающий кипрского «Ариса» играл в российской Премьер-лиге с 2008 по 2020 год.

С 11 октября 2018-го по 17 сентября 2019 года Кокорин находился под следствием, а позднее в тюрьме из-за инцидента с избиением нескольких человек в центре Москвы.

– Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться.

– Я думаю, что даже раньше инерция началась, но в 2019 году еще не так все плохо было.

– Не так плохо, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?

– По твоему мнению, когда был расцвет чемпионата России и он был самый сильный?

– Когда золотой ЦСКА был и «Зенит» начал с ним конкурировать, какие это годы были?

– Это 2008 год, когда «Зенит» Кубок УЕФА взял, и до 2015-го, грубо говоря?

– Да.

– То есть с 2005 по 2015 год?

– Да, и «Зенит», который с Халком в 2015 году выиграл, был сумасшедший. Они в Лиге чемпионов тоже неплохо играли, – сказал бывший форвард сборной России Александр Кокорин в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Мамаев о тюрьме за драку в «Кофемании»: «Не то, за что надо сажать. Это ломает судьбы, ничего там хорошего нет, но для становления личности это было своевременно и необходимо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Smol Talk
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