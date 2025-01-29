Свечников набрал 2+1 с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча. У него 37 очков в 51 игре в сезоне
Андрей Свечников набрал 2+1 с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Каролины» сделал дубль и результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:0).
В активе 24-летнего россиянина стало 37 (17+20) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «минус 2». Он прервал серию из 6 матчей без голов.
Сегодня Андрей (17:51, 2:19 – в большинстве, 0:18 – в меньшинстве, «+3») реализовал 2 броска в створ из 4, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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