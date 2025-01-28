Винер о ситуации с Крамаренко: «Травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное. Моя резкость – это все-таки эмоции»

Винер заявила, что врачи сделали все возможное в ситуации с травмой Крамаренко.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что гимнастке Лале Крамаренко удалили здоровый рог мениска. Операция прошла в российском научном центре хирургии имени Б. В. Петровского в июле.

Сегодня стало известно, что врачи опровергают слова Винер. Телеграм-канал Sport Baza со ссылкой на врачей сообщил, что у спортсменки были повреждены два рога и на обоих проводилась операция.

«Я тренер и воспринимаю травму с точки зрения благополучия спортсменки и ее перспектив. Врач работает со своими задачами. Я думаю, поэтому и возникла дискуссия.

Для спорта высоких достижений травма и последующее вынужденное отсутствие спортсмена на арене – это чуть ли не приговор. Темпы высокие, конкуренция высокая. Мы сами делаем невозможное и ждем невозможного от всех, кто работает с нашими спортсменами. И за это спасибо врачам, что понимают и действуют. Поэтому моя резкость – это все-таки эмоции и моя любовь к моим девочкам.

Я не врач и оценить показания к операции, ее особенности могу только с точки зрения тренерского и спортивного опыта. Хочу, чтобы все это понимали. Как мне объяснили, травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное.

К сожалению, когда возникает необходимость в операции, это всегда риски. Как среагирует организм, как пройдет реабилитация. И мы все ждем, что Лала восстановится и как можно скорее вернется в строй. Мы все для этого сделаем», – написала Винер в телеграм-канале.

Нашей лучшей гимнастке удалили здоровый рог мениска. Мы поговорили с экспертом, который видел снимки до и после