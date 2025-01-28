У Ливо подозрение на сотрясение мозга после удара Марченко локтем в лицо. Форвард «Салавата» не сыграет с «Авангардом»
У Джоша Ливо подозрение на сотрясение мозга.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Нападающий «Салавата Юлаева» получил удар локтем в лицо со стороны защитника «Ак Барса» Алексея Марченко в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Эпизод произошел в конце второго периода. Арбитры удалили Марченко на две минуты за этот прием.
Сообщается, что у канадского хоккеиста подозрение на сотрясение мозга. Хоккеист вернется в Уфу для дополнительного обследования. Он пропустит предстоящий матч против «Авангарда».
Участие Джоша Ливо в Матче звезд находится под вопросом.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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