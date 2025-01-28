У Ливо подозрение на сотрясение мозга после удара Марченко локтем в лицо. Форвард «Салавата» не сыграет с «Авангардом»

У Джоша Ливо подозрение на сотрясение мозга.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Нападающий «Салавата Юлаева» получил удар локтем в лицо со стороны защитника «Ак Барса » Алексея Марченко в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Эпизод произошел в конце второго периода. Арбитры удалили Марченко на две минуты за этот прием.

Сообщается, что у канадского хоккеиста подозрение на сотрясение мозга. Хоккеист вернется в Уфу для дополнительного обследования. Он пропустит предстоящий матч против «Авангарда ».

Участие Джоша Ливо в Матче звезд находится под вопросом.