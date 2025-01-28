Зритель погиб от удара молота на соревнованиях по легкой атлетике в США
В США на соревнованиях по легкой атлетике зритель погиб от удара молота.
Инцидент произошел 26 января на соревнованиях в Университете Колорадо. Снаряд, брошенный спортсменом, преодолел защитные ограждения. Пострадавший 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Сообщается, что погибший был отцом одного из спортсменов. Мужчина пытался закрыть от снаряда жену и ребенка.
«Мы убиты горем из-за этого ужасного происшествия и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим», – заявила ректор университета Дженнифер Собанет.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: AP News
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