У гимнастки Крамаренко были повреждены два рога мениска и на обоих проводилась операция (Sport Baza)

Врачи опровергли слова Ирины Винер об ошибочной операции Лалы Крамаренко.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска. Операция прошла в российском научном центре хирургии имени Б. В. Петровского в июле.

Телеграм-канал Sport Baza со ссылкой на врачей сообщает, что у спортсменки были повреждены два рога и на обоих проводилась операция.

«Это часто бывает у гимнасток, потому что такая специфика. Оба мениска были повреждены. Соответственно, в процессе операции выполнили частичную краевую резекцию наружного мениска, то есть передний рог. С задним рогом тоже работали: та часть, которая подвержена вывиху, нестабильна и причиняет спортсмену дискомфорт и болевые ощущения – она была тоже частично резекцирована», – сказал источник.

По словам источника в больнице, реабилитация Крамаренко шла планово, но Винер была недовольна ее темпами и даже звонила врачу гимнастки по данному вопросу около 6 месяцев назад.

«Операция была выполнена абсолютно штатно. Никаких проблем она не вызывала. Далее была назначена плановая реабилитация. Все это было под наблюдением высокопрофессиональных реабилитологов. Но чудес не бывает. Одно дело, когда ты оперируешь обычного человека, а другое дело, когда колено уже изначально было скомпрометировано», – добавил источник.

Отмечается, что гимнастка также планирует пройти независимое обследование.

Нашей лучшей гимнастке удалили здоровый рог мениска. Мы поговорили с экспертом, который видел снимки до и после