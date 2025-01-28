Кокорин о «Спартаке»: «Залутал больше всего бабок за полгода и ушел, топ. Подписался назло «Зениту» – это был единственный клуб, который мог конкурировать с ними»
В сезоне-2020/21 российский форвард провел восемь матчей за красно-белых в РПЛ, забил два гола и отдал результативную передачу. В январе 2021 года Кокорина продали во «Фиорентину».
– В твоей карьере был еще один московский клуб, легендарный «Спартак». Как тебе этот этап карьеры?
– Вообще с позитивом, топ. Залутал бабок больше всего за полгода, ушел.
После тюрьмы мне сказали, не хочу называть имя, но [один] дядя сказал, что я тебя за руку приведу обратно в «Зенит». Я понимал, что пахнет жареным и меня выгоняют оттуда, но мне обещали, что я вернусь. Знаешь, надо «Сочи» помочь, туда-сюда, потом тебя вернут: в это я еще верил.
– Дядя был связан с «Сочи» и «Зенитом»?
– Да. А когда мы чудом спасли «Сочи», как все и хотели, и пришло время возвращаться в «Зенит», мне сказали: «Нет».
– Сказали оставаться в «Сочи»?
– В «Зенит» сказали [не будет перехода]. Я бесплатный был, без контракта, подписываю, как пожелаете.
– Ты был готов идти на условия «Зенита»?
– Думаю, мы бы вообще легко договорились. После 20 000 рублей в месяц, МРОТ [в тюрьме] 11 тысяч платили, договорились бы. А мне говорят, ты туда не вернешься. Я просто назло со «Спартаком» подписал.
Назло «Зениту» и потому что понимал, что это единственный клуб в тот год, что мог составить им конкуренцию, – заявил Александр Кокорин в подкасте Федора Смолова Smol Talk.
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
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