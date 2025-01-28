Александр Тихонов: «Сегодня ни одна страна на земном шаре не живет так, как Беларусь. В чем она превосходит Россию? Да во всем»

Александр Тихонов заявил, что Беларусь во всем превосходит Россию.

26 января в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, с большим отрывом победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Считаю, сегодня ни одна страна на земном шаре не живет так, как Беларусь. Сейчас в стране мир, покой, невероятное развитие экономики. Я побывал на нескольких выборных участках: все счастливы, приходят всей семьей.

Что касается событий 2020 года, то думаю, что государство просто проморгало. Абсолютное большинство тогда шло из любопытства. Я имею только ВНЖ, голосовать не имею права.

Если бы у меня была возможность, то я бы не только это сделал, но и обратился бы к народу с заявлением, что Александр Григорьевич должен оставаться президентом. Он отлично разбирается в политике, в экономике, в сельском хозяйстве. Могу сказать, что это достойнейший выбор.

Чтобы быть независимым, нужно иметь серьезную экономику. Беларусь сейчас это показывает. Зарплаты растут, пенсии растут, строительство идет семимильными шагами. Я могу спокойно жить там на российскую пенсию. Многие говорят, что Лукашенко – диктатор. Это не так. Суровость закона говорит о его человеколюбии.

В чем Беларусь сейчас превосходит Россию? Да во всем. Каждый десятый трактор в мире – белорусский. Комбайны, машины, мотоциклы, компьютеры, беспилотники – все свое. Сегодня маленькая Беларусь поставляет в Россию продукты питания, губернаторы приезжают заключать контракты. Это же безобразие!

Я здесь не хвалю Александра Григорьевича, а говорю только факты. Сам на даче выращиваю персики, абрикосы, яблоки. Друзья приезжают, загружаю им полный багажник», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.