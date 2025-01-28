НХЛ и профсоюз игроков намерены провести Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ (Даррен Дрегер)
НХЛ и профсоюз игроков намерены провести Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ.
Объявление о возрождении соревнования планируется сделать во время предстоящего Турнира четырех наций.
Мероприятие с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии состоится с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.
Инсайдер TSN Даррен Дренер сообщил, что лига и профсоюз уведомили Международную федерацию хоккея, что планируют проводить Кубок мира без ее участия.
В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. В турнире приняли участие 8 команд (6 национальных сборных и 2 комбинированные), победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы.
С февраля 2022 года сборные России отстранены от участия в турнирах ИИХФ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем