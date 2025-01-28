НХЛ и профсоюз игроков намерены провести Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ (Даррен Дрегер)

НХЛ и профсоюз игроков намерены провести Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ.

Объявление о возрождении соревнования планируется сделать во время предстоящего Турнира четырех наций.

Мероприятие с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии состоится с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Инсайдер TSN Даррен Дренер сообщил, что лига и профсоюз уведомили Международную федерацию хоккея, что планируют проводить Кубок мира без ее участия.

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. В турнире приняли участие 8 команд (6 национальных сборных и 2 комбинированные), победителем стала сборная Канады , обыгравшая в финале сборную Европы.

С февраля 2022 года сборные России отстранены от участия в турнирах ИИХФ.