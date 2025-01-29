НБА. 43 очка Тайриза Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Лейкерс», «Атланта» уступила «Хьюстону» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.

«Лейкерс » не удалось продлить победную серию в гостях против «Филадельфии». «Атланта », проигравшая перед этим пять раз подряд, уступила на своем паркете второй команде Западной конференции «Хьюстону ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.