Сорокин отразил 30 из 32 бросков «Колорадо» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков «Колорадо» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (5:2).
Победа стала для 29-летнего россиянина 4-й подряд.
Всего в текущем сезоне он провел 35 матчей – 17 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,73.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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