Сорокин отразил 30 из 32 бросков «Колорадо» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков «Колорадо» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (5:2). Победа стала для 29-летнего россиянина 4-й подряд. Всего в текущем сезоне он провел 35 матчей – 17 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,73.