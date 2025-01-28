«Манчестер Юнайтед» повысит до 36-37 млн евро предложение по Доргу. «Лечче» близок к продаже 20-летнего защитника

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по трансферу Патрика Доргу.

Манкунианский клуб увеличит предложение по 20-летнему защитнику до 36-37 миллионов евро, включая бонусы.

По информации журналиста Маттео Моретто, «Лечче » близок к тому, чтобы одобрить переход футболиста.

Защитник и «Манчестер Юнайтед » ранее уже согласовали личный контракт.

В этом сезоне Патрик Доргу провел 21 матч в Серии А, забил 3 гола и сделал 1 передачу. Его статистику можно изучить здесь .