«Манчестер Юнайтед» повысит до 36-37 млн евро предложение по Доргу. «Лечче» близок к продаже 20-летнего защитника
«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по трансферу Патрика Доргу.
Манкунианский клуб увеличит предложение по 20-летнему защитнику до 36-37 миллионов евро, включая бонусы.
По информации журналиста Маттео Моретто, «Лечче» близок к тому, чтобы одобрить переход футболиста.
Защитник и «Манчестер Юнайтед» ранее уже согласовали личный контракт.
В этом сезоне Патрик Доргу провел 21 матч в Серии А, забил 3 гола и сделал 1 передачу. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
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