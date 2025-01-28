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  • Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й
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Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й

Александр Овечкин стал самым медийным спортсменом России в 2024 году.

Совместное исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия».

Для формирования списка использовано три показателя:

1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;

2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;

3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин – 246 баллов;

2. Валерий Карпин – 223;

3. Камила Валиева – 215;

4. Даниил Медведев – 214;

5. Артем Дзюба – 190;

6. Сергей Семак – 183;

7. Александр Соболев – 176;

8. Хабиб Нурмагомедов – 160;

9. Матвей Сафонов – 144;

10. Алина Загитова – 140;

11. Мирра Андреева – 137;

12. Андрей Рублев – 127;

13-14. Алексей МиранчукДмитрий Губерниев – 125;

15. Роман Ротенберг – 124.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
logoДаниил Медведев
logoАлина Загитова
logoКамила Валиева
logoАлексей Миранчук
logoМирра Андреева
logoАндрей Рублев
logoАртем Дзюба
logoСергей Семак
logoВалерий Карпин
logoХабиб Нурмагомедов
logoМатвей Сафонов
logoАлександр Овечкин
logoДмитрий Губерниев
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