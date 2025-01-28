Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й
Совместное исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия».
Для формирования списка использовано три показателя:
1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;
2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;
3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин – 246 баллов;
2. Валерий Карпин – 223;
3. Камила Валиева – 215;
4. Даниил Медведев – 214;
5. Артем Дзюба – 190;
6. Сергей Семак – 183;
7. Александр Соболев – 176;
8. Хабиб Нурмагомедов – 160;
9. Матвей Сафонов – 144;
10. Алина Загитова – 140;
11. Мирра Андреева – 137;
12. Андрей Рублев – 127;
13-14. Алексей Миранчук, Дмитрий Губерниев – 125;
15. Роман Ротенберг – 124.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий