Панарин без очков против «Каролины»: 2 броска в створ и 4 промаха, 2 потери и «минус 3» за 21:39
Артемий Панарин остался без очков в матче против «Каролины».
Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче против «Харрикейнс» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 48 матчах в сезоне у 33-летнего россиянина 52 (21+31) балла при полезности «минус 8».
Сегодня Панарин (21:39, 4:44 – в большинстве, «минус 3») 2 раза бросил в створ, 4 раза промахнулся, а еще 3 его броска были заблокированы.
Также нападающий допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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