Панарин без очков против «Каролины»: 2 броска в створ и 4 промаха, 2 потери и «минус 3» за 21:39

Артемий Панарин остался без очков в матче против «Каролины».

Форвард «Рейнджерс » не отметился результативными действиями в матче против «Харрикейнс» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 48 матчах в сезоне у 33-летнего россиянина 52 (21+31) балла при полезности «минус 8».

Сегодня Панарин (21:39, 4:44 – в большинстве, «минус 3») 2 раза бросил в створ, 4 раза промахнулся, а еще 3 его броска были заблокированы.

Также нападающий допустил 2 потери.