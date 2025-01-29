Романов в матче с «Колорадо»: 2-й гол в сезоне, 6 хитов, 5 бросков, 4 блока и «+1» за 25:12. У него 2+2 в последних 3 играх

Александр Романов забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник «Айлендерс » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (5:2).

В активе 25-летнего россиянина 13 (2+11) очков в 35 играх в сезоне при полезности «+7». В 3 последних матчах – 4 (2+2) балла.

Сегодня Романов (25:12 – максимальное время в команде, 2:21 – в меньшинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 5.

Также на его счету 4 блока и 6 силовых приемов.