Светлана Журова: «Спортивную карьеру было строить сложнее, чем политическую. В политике ты для себя ничего не делаешь»

Светлана Журова сравнила сложность спортивной и политической карьер.

«Спортивную карьеру было строить сложнее, чем политическую. В политике всегда можно исправить ошибку, признать ее и пойти дальше. А в спорте исправить ошибку бывает практически невозможно, поскольку тебе дается один шанс. Поэтому в этом смысле намного сложнее.

Спортивная карьера 100% помогла быстрее войти в политическую среду, потому что я человек дисциплинированный, ответственный, умеющий выполнять командную работу, так и работать внутри нее. Это крайне важно. Здесь спорт дал определенные навыки: приходилось летать, не спать и преодолевать большие расстояния. В спорте и политике требуется психологическая устойчивость.

Мне интересно все, что я делаю. И никогда не буду делать то, что мне неинтересно. Поэтому в этом плане не сравнивала бы спорт и политику. В спорте ты делаешь для себя, за страну, получаешь удовольствие от болельщиков. А в политике ты для себя ничего не делаешь», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.