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  • Экс-судья Кут о кокаиновой зависимости: «Я потерял маму, провел более 90 матчей за сезон. Мне было тяжело. Не узнаю себя на том видео»
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Экс-судья Кут о кокаиновой зависимости: «Я потерял маму, провел более 90 матчей за сезон. Мне было тяжело. Не узнаю себя на том видео»

Дэвид Кут высказался о своей кокаиновой зависимости.

Напомним, английский арбитр был уволен в декабре прошлого года. Незадолго до этого в сети появилось видео, на котором судья в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком». Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут употребляет белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось, что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

«Не было такого, чтобы я зависел от него изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем. У меня были длительные периоды, когда я не употреблял его. 

В 2023 году я внезапно потерял свою маму. В то же время у моего дяди обнаружили заболевание двигательных нейронов. После коронавируса и введения ВАР на каждую игру внезапно стало требоваться шесть судей.

Я был выбран ФИФА для участия в чемпионате мира до 17 лет в Индонезии, а также в Евро и Олимпийских играх в прошлом году. Это означало, что в течение сезона-2023/24 я принял участие в более чем 90 матчах, часто один шел за другим. В конце прошлого сезона я сразу же отправился на Евро, и это было невероятно тяжело. У меня сразу же намечался другой турнир – я направлялся в Париж на Олимпийские игры.

Я не узнаю себя на том видео [с белым порошком]. Я не могу передать, что я чувствовал тогда, но это был я. Мне было тяжело из-за рабочего графика, и у меня не было возможности остановиться», – сказал Кут. 

Экс-судья Кут заплакал, извиняясь за слова про Клоппа, и заявил, что был нетрезв: «Это ошибка, о которой я глубоко сожалею. Я забыл о существовании этого видео, ему более четырех лет»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
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Дэвид Кут
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