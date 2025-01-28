Александр Кокорин: «Спартак» – клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого. Кто-то накосячил – тот быстрее это спалил и донес до руководства. Я был в шоке»

Александр Кокорин назвал «Спартак» клубом интриганов.

Российский форвард выступал за красно-белых в сезоне-2020/21. В январе 2021 года его продали во «Фиорентину».

– Вокруг «Спартака» большое количество новостей, какие-то склоки рядом с клубом. Ты на себе это ощутил?

– Я тебе так скажу: это клуб для интриг, клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого. Они этим живут. Я там находился и был в шоке.

Они живут тем, что кто-то что-то накосячил, тот быстрее это спалил и донес до руководства. Вот так они живут.

Я когда переходил, был в офисе, и об этом никто не знал. Об этом [в прессе] через 20 минут написали, что он в офисе и подписывает [контракт]. Я думаю, ага, интересно, – сказал бывший форвард «Спартака» Александр Кокорин .

Кокорин о «Спартаке»: «Залутал больше всего бабок за полгода и ушел, топ. Подписался назло «Зениту» – это был единственный клуб, который мог конкурировать с ними»