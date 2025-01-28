Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»

Неймар попрощался с «Аль-Хилалем».

Сегодня саудовский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним форвардом.

«Всем в «Аль-Хилале», болельщикам – спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и хотел бы, чтобы время на поле сложилось лучше и чтобы мы наслаждались им вместе.

Спасибо Саудовской Аравии за то, что мне и моей семье подарили новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, и у меня появились друзья на всю жизнь.

Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за вашим развитием как клуба и страны к 2034 году. Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. И я всегда буду поддерживать вас! 🙏💙🤍🇸🇦» – написал Неймар.

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