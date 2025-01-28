«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу.
Петербургский клуб продолжает переговоры о трансфере правого защитника «Фламенго», сообщает Sport24.
Утверждается, что после травмы Вячеслава Караваева сине-бело-голубые рассматривают возможность улучшения своего предложения до 20 миллионов евро. Напомним, Караваев выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.
В минувшем сезоне Уэсли провел за «Фламенго» 51 матч и отдал 2 голевые передачи.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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