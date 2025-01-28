«Зенит» предложил «Локо» 6 млн евро за Сильянова, «Динамо» – 5 млн («СЭ»)
Два клуба Мир РПЛ борются за Александра Сильянова.
По информации «Спорт-Экспресса», «Динамо» предложило «Локомотиву» 5 миллионов евро за 23-летнего защитника, «Зенит» – 6 млн.
Ранее сообщалось, что «железнодорожники» оценивают игрока в 10 млн евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сильянов провел 16 матчей и отметился одним результативным пасом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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