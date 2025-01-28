Два клуба Мир РПЛ борются за Александра Сильянова.

По информации «Спорт-Экспресса », «Динамо » предложило «Локомотиву » 5 миллионов евро за 23-летнего защитника, «Зенит » – 6 млн.

Ранее сообщалось , что «железнодорожники» оценивают игрока в 10 млн евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сильянов провел 16 матчей и отметился одним результативным пасом. Его статистика – здесь .