Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии. «Реалу» могут заплатить 300 млн евро
В Саудовской Аравии готовят новое предложение для Винисиуса.
Предстоящим летом бразильского вингера «Реала» попробуют подписать в чемпионат Саудовской Аравии.
Как пишет As, предложение для мадридского клуба составит 300 миллионов евро.
Футболисту предложат контракт на 1 миллиард евро за 5 лет – это 200 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Аль-Ахли». Также называется еще один клуб – «Аль-Хилаль», который расторг соглашение с Неймаром.
При этом на данный момент никаких переговоров с самим футболистом не ведется. «Реал» же собирается ссылаться на пункт о выплате отступных, который равен миллиарду евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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