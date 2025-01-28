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Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии. «Реалу» могут заплатить 300 млн евро

В Саудовской Аравии готовят новое предложение для Винисиуса.

Предстоящим летом бразильского вингера «Реала» попробуют подписать в чемпионат Саудовской Аравии.

Как пишет As, предложение для мадридского клуба составит 300 миллионов евро.

Футболисту предложат контракт на 1 миллиард евро за 5 лет – это 200 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Аль-Ахли». Также называется еще один клуб – «Аль-Хилаль», который расторг соглашение с Неймаром.

При этом на данный момент никаких переговоров с самим футболистом не ведется. «Реал» же собирается ссылаться на пункт о выплате отступных, который равен миллиарду евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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