Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг)
Неймар хочет вернуться в Европу по окончании этого сезона.
Сегодня «Аль-Хилаль» объявил о расторжении контракта с 32-летним нападающим. Неймар близок к возвращению в «Сантос», в котором начинал карьеру.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, форвард покинет Саудовскую Аравию уже в январе и вылетит в Бразилию, чтобы пройти медосмотр для своей новой команды.
Стороны подпишут контракт на полгода без опции продления. Футболист намерен вернуться в Европу в следующем сезоне.
«Барселоне» предлагали Неймара. Бразилец хочет, чтобы о нем снова заговорили (Виктор Наварро)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем