Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг)

Неймар хочет вернуться в Европу по окончании этого сезона.

Сегодня «Аль-Хилаль» объявил о расторжении контракта с 32-летним нападающим. Неймар близок к возвращению в «Сантос », в котором начинал карьеру.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, форвард покинет Саудовскую Аравию уже в январе и вылетит в Бразилию, чтобы пройти медосмотр для своей новой команды.

Стороны подпишут контракт на полгода без опции продления. Футболист намерен вернуться в Европу в следующем сезоне.

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