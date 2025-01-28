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Бабич может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Агент защитника обсудит трансфер со «Спартаком» (Metaratings)

Срджан Бабич может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

По информации Metaratings, представители 28-летнего сербского защитника планируют обсудить со «Спартаком» возможность трансфера.

Бабич выступает за красно-белых с августа 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026-го.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются команды из Саудовской Аравии.

Аудит состава «Спартака» от Чернявского: кто нужен, с кем расстаемся

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoСрджан Бабич
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига ОАЭ
logoАль-Джазира
возможные трансферы
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