Бабич может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Агент защитника обсудит трансфер со «Спартаком» (Metaratings)
Срджан Бабич может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.
По информации Metaratings, представители 28-летнего сербского защитника планируют обсудить со «Спартаком» возможность трансфера.
Бабич выступает за красно-белых с августа 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026-го.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуются команды из Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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