Бабич может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Агент защитника обсудит трансфер со «Спартаком» (Metaratings)

Срджан Бабич может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

По информации Metaratings, представители 28-летнего сербского защитника планируют обсудить со «Спартаком » возможность трансфера.

Бабич выступает за красно-белых с августа 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026-го.

Ранее сообщалось , что игроком также интересуются команды из Саудовской Аравии.

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