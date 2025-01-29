НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Калгари», «Тампа» уступила «Чикаго», «Каролина» победила «Рейнджерс», «Баффало» забросил 7 шайб «Бостону»
«Тампа» проиграла «Чикаго» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Баффало» разгромил «Бостон» (7:2), «Рейнджерс» уступили «Каролине» (0:4), «Айлендерс» обыграли «Колорадо» (5:2), «Вашингтон» – «Калгари» (3:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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