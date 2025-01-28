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Узбекистанский шахматист Якуббоев по религиозным причинам отказался пожимать руку соперницам-женщинам на турнире

Узбекистанский шахматист не пожал руку сопернице по игре по религиозным причинам.

Инцидент произошел в рамках шахматного турнира в Вейк-ан-Зее. В четвертом туре Нодирбек Якуббоев играл против представительницы Индии Рамешбабу Вайшали белыми фигурами.

Соперники должны были поприветствовать друг друга рукопожатием, однако Якуббоев проигнорировал Вайшали, когда та протянула ему руку. В партии он проиграл за 32 хода. 

Позже шахматист также отказался от рукопожатия с румынкой Ириной Бульмагой.

В соцсети Якуббоев объяснил свое поведение религиозными причинами.

«Дорогие друзья-шахматисты, я хочу объяснить ситуацию, которая произошла в партии с Вайшали. При всем уважении к женщинам и индийским шахматистам хочу сообщить всем, что я не прикасаюсь к другим женщинам по религиозным соображениям. То, что происходило раньше (имею в виду партию с Дивьей Дешмух в 2023 году и другие подобные случаи), считаю неправильным для себя. 

Я делаю то, что считаю нужным. Я не настаиваю на том, чтобы другие не пожимали руки противоположному полу или чтобы женщины носили хиджаб или паранджу. Это их дело.

Сегодня я рассказал об этом Ирине Бульмаге. Она согласилась. Но когда я пришел в игровой зал, арбитры сказали мне, что я должен хотя бы сделать жест «намасте». В партиях с Дивьей и Вайшали я не мог им об этом сказать до игры, и возникла неловкая ситуация», – написал шахматист. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
религия
Рамешбабу Вайшали
Нодирбек Якуббоев
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