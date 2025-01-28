Мостовой и Махачев разделили 17-е место в рейтинге самых медийных лиц российского спорта в 2024 году. Тутберидзе – 20-я, Кучеров – 21-й, Навка – 25-я, Черчесов – 27-й
Совместное исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия».
Для формирования списка использовано три показателя:
1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;
2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;
3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.
Имена представителей спорта, которые заняли с 15-го по 1-е места, можно посмотреть здесь.
Рейтинг выглядит следующим образом:
16. Максим Глушенков – 122 балла;
17-18. Ислам Махачев, Александр Мостовой – 118;
19. Александра Трусова – 116;
20. Этери Тутберидзе – 114;
21. Никита Кучеров – 111;
22. Андрей Аршавин – 102;
23. Илья Авербух – 100;
24. Евгений Плющенко – 99;
25. Татьяна Навка – 97;
26. Константин Тюкавин – 95;
27. Станислав Черчесов – 91;
28. Артур Бетербиев – 89;
29. Георгий Джикия – 84;
30. Дмитрий Бивол – 82.
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