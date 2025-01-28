Мостовой и Махачев разделили 17-е место в рейтинге самых медийных лиц российского спорта в 2024 году. Тутберидзе – 20-я, Кучеров – 21-й, Навка – 25-я, Черчесов – 27-й

Александр Мостовой вошел в топ-20 самых медийных лиц российского спорта.

Совместное исследование провели «Спорт-Экспресс » и «Медиалогия».

Для формирования списка использовано три показателя:

1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;

2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;

3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Имена представителей спорта, которые заняли с 15-го по 1-е места, можно посмотреть здесь .

Рейтинг выглядит следующим образом:

16. Максим Глушенков – 122 балла;

17-18. Ислам Махачев , Александр Мостовой – 118;

19. Александра Трусова – 116;

20. Этери Тутберидзе – 114;

21. Никита Кучеров – 111;

22. Андрей Аршавин – 102;

23. Илья Авербух – 100;

24. Евгений Плющенко – 99;

25. Татьяна Навка – 97;

26. Константин Тюкавин – 95;

27. Станислав Черчесов – 91;

28. Артур Бетербиев – 89;

29. Георгий Джикия – 84;

30. Дмитрий Бивол – 82.