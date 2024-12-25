Гневные реакции на слова Лама о России, багаж Абаскаля, Черчесова пока не увольняют, ЦСКА обменивает Окулова в «Авангард» на Кэсселса, Бруну в шоке от экономии в «МЮ» и другие новости
1. Казахстанская федерация футбола опровергла отставку Черчесова. В то же время пишут, что варианты на замену российскому тренеру есть.
2. В КХЛ «Трактор» одержал победу над «Барысом» (5:3), «Лада» уступила «Сочи» (3:4), «Северсталь» обыграла «Нефтехимик» (4:1).
3. Российским спикерам очень не понравилась реплика Филиппа Лама о том, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре. Депутат Свищев сказал, что в России демократии не меньше, чем в Германии, а Дмитрий Булыкин считает, что демократических стран уже не существует. Николаю Валуеву «начхать на слова какого-то немца», Дмитрий Губерниев заявил, что у экс-футболиста «большие проблемы с мозгами».
4. Внезапная сделка в КХЛ: ЦСКА обменяет Константина Окулова на Коула Кэсселса из «Авангарда». Ранее Станислав Галиев перешел в московский клуб из омского.
5. Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нынешняя команда «полностью подготовлена и создана нами». Багаж Абаскаля, получается?
6. Бруну Фернандеш был шокирован решением «МЮ» не оплачивать сотрудникам проезд на финал Кубка Англии. Капитан попробовал заплатить за работников – руководство не согласилось.
7. Кандидат на пост спортдиректора «Спартака» Кагигао покинул «Галатасарай» и готовится к работе в российском клубе, сообщают в Турции.
8. ЦСКА к 2028-му построит базу на озере Круглом: с 3 натуральными полями, стадионом на 500 человек, жилым комплексом и медцентром.
9. В «Реале» недовольны поздними выездными играми – из 13 матчей лишь два начались раньше 21:00 по местному времени. Источник в клубе заявил: «Надоело возвращаться домой в 3 часа ночи».
10. Скауты «МЮ» предпочли Антони Рафинье в 2022-м.
11. Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти дал яркое интервью. 80-летний экс-футболист заявил, что Месси хуже и Роналду («Криштиану играл в лучших командах мира, а Лео никогда не бросал себе вызов»), и Марадоны («Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь – остается лежать»), и других легенд («он играл в легкий футбол, никто его не трогал»). Также Гатти считает, что все игроки сборной Аргентины сильно обязаны Эми Мартинесу за победу на ЧМ-2022 («должны отсосать ему»), но отметил, что позиция вратаря – «для тупиц».
12. Маунт может вернуться не раньше марта. Хавбек «МЮ» травмировался в игре с «Сити».
Цитаты дня.
Губерниев о Вяльбе: «Мне горько видеть, как симпатичная Лена в розовой шапочке и с милой улыбкой превратилась в грозу Лондона из дешевого шапито»
Трушечкин о Карпине: «Почему не воспитал экспертов, когда сам работал главным на телевидении? Не привлек бывших футболистов, не посадил готовиться, не обучил этой работе с нуля?»
Косторная о пропуске двух сезонов: «Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием, которое сейчас не в лучшей форме»
Отец Неймара о переходе в «ПСЖ»: «Он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой клуба. Я хотел, чтобы мой сын остался в «Барсе»
Фуркад о допинг-бане Устюгова: «Я выиграл медаль, не вставая с дивана – это легче всего. Борьба с допингом работает даже спустя 15 лет»
Генсек РФС о пересчете статистики Дзюбы: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?»
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