У «Динамо» с Гусевым поражение и победа после ухода Карпина – сегодня 0:1 с «Зенитом» в Кубке

«Динамо» проиграло впервые после ухода Валерия Карпина.

«Динамо» уступило «Зениту » на своем поле в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 0:1, но прошло дальше по сумме двух встреч (3:2).

Бело-голубые провели второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева . В первой игре после отставки Валерия Карпина москвичи разгромили махачкалинское «Динамо » в РПЛ со счетом 3:0.