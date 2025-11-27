У «Динамо» с Гусевым поражение и победа после ухода Карпина – сегодня 0:1 с «Зенитом» в Кубке
«Динамо» проиграло впервые после ухода Валерия Карпина.
«Динамо» уступило «Зениту» на своем поле в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 0:1, но прошло дальше по сумме двух встреч (3:2).
Бело-голубые провели второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева. В первой игре после отставки Валерия Карпина москвичи разгромили махачкалинское «Динамо» в РПЛ со счетом 3:0.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
