Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»

Уго Гатти считает Эмилиано Мартинеса самым главным игроком Аргентины на ЧМ-2022.

– Вы уверены, что «Дибу» Мартинес был самым важным игроком для Аргентины на чемпионате мира?

– Да, и с большим отрывом. Все аргентинские игроки должны отсосать ему. Это правда, правда. Он все выиграл, он. Этот высокий, здоровый парень обладает гибкостью, он ловкий. У него движения как у 20-летнего.

Я не знаю, хороший ли он парень, уточню сразу. Потому что он уже пережил свою славу. Теперь придут трудные времена, и вот тогда я хочу на него посмотреть.

– Но его эмоциональная устойчивость как раз и есть одно из его достоинств.

– Да, он выглядит очень сильным. Это его главное качество. Он оказывается в нужное время в нужном месте. Но я не знаю, хороший ли он вратарь.

– При пенальти он очень хорош…

– Да, очень хорош. Но все равно пенальти – это удача. Хотя он добавляет этому элегантности, стиля.

– Кто-то еще тебе понравился?

– «Кути» (Кристиан Ромеро – Спортс”) мне понравился. Отаменди понравился. Мак Аллистер – очень умный. Его отец был дубоватым, но полезным игроком.

А лучший на последних двух чемпионатах мира – это тот, кто завершил карьеру: Анхель Ди Мария . Когда его все ругали, я всегда его защищал. А Месси был важен, потому что Ди Мария обеспечил ему все голы, – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.

«Роналду ограничен, но все равно лучше Месси. Он играл в лучших командах мира, а Лео – в «Барсе» и сборной Аргентины, никогда не бросал себе вызов. Сейчас играет в деревенский футбол в США». Гатти об игроках

«Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь – остается лежать». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти об игроках