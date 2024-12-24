«Роналду ограничен, но все равно лучше Месси. Он играл в лучших командах мира, а Лео – в «Барсе» и сборной Аргентины, никогда не бросал себе вызов. Сейчас играет в деревенский футбол в США». Гатти об игроках

Уго Гатти поставил Криштиану Роналду выше Лионеля Месси.

– Месси 37 лет, и он все еще блистает. И нет прецедентов, чтобы игрок держался на вершине 15 лет. Вы это не учитываете?

– [перебивает] Но Криштиану лучше него, разве нет? Криштиану выглядит как 20-летний парень, физически.

– А Месси дотянет до следующего чемпионата мира?

– Дотянуть-то может, но он будет лишним. Уже сейчас он лишний. Он играет в какой-то деревенский футбол в США.

– Ну а Криштиану играет в Саудовской Аравии…

– Да, но там играть сложнее. Там играют все. Там бегают, выкладываются, убивают. Криштиану, несмотря на то, что более ограничен в возможностях, – это феномен, он все равно лучше Месси.

И он ограничен, потому что у него нет природных данных Месси, но он играл в лучших командах мира. А где играл Месси? В «Барселоне» и сборной Аргентины. Месси никогда не бросал себе вызов, чтобы играть в других командах, в других странах. Хотя возможности у него были, – заявил бывший вратарь сборной Аргентины.

«Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь – остается лежать». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти об игроках